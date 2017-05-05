Госкомитет по делам обороны предлагает ликвидировать 2 военных межвузовских факультета

5 мая 2017, 13:47 Комментарии

Государственный комитет по делам обороны предлагает ликвидировать 2 военных факультета в региональных вузах.

Как сообщается в проекте постановления правительства, опубликованном для общественного обсуждения, до 2010 года в Кыргызстане функционировали 9 военных кафедр и 2 межвузовских военных факультета при 11 высших учебных заведениях.

К началу 2011 года сохранились 2 региональных военных факультета и 1 военная кафедра при Кыргызской государственной медицинской академии им. И.Ахунбаева. Обучение осуществляется по 28 военно-учетным специальностям.

Однако, отмечают в ведомстве, практический опыт показал, что деятельность военных факультетов и кафедр не дали положительного результата, был накоплен огромный резерв офицеров, не востребованных Вооруженными силами КР как мобилизационный ресурс.

Так на сегодняшний день мобилизационные потребности в офицерах запаса ежегодно составляют порядка 2,5 тыс. человек, при этом общее количество офицеров запаса, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах республики, составляет около 54 тыс. человек. Таким образом, невостребованными остаются более 95% офицеров запаса, что в 20 c лишним раз превышает мобилизационную потребность.

"Система отбора студентов для подготовки на военных кафедрах и само- обучение в них создают коррупционные явления, чем вызывают немало обоснованных нареканий со стороны гражданского общества", - сообщают в госкомитете.

В связи с чем предлагается ликвидация двух региональных межвузовских военных факультетов при вузах кроме военной кафедры КГМА.