Минюст предлагает утвердить положение о порядке присвоения ПИН кыргызстанцам, иностранцам и лицам без гражданства

5 мая 2017, 14:11 Комментарии

Министерство юстиции предлагает утвердить положение о порядке присвоения персонального идентификационного номера гражданам Кыргызстана, иностранным гражданам и лицам без гражданства. Согласно проекта постановления правительства, опубликованного для общественного обсуждения, ПИН присваивается территориальными органами записей актов гражданского состояния (ЗАГС) при регистрации рождения.

Гражданам КР, иностранным гражданам и лицам без гражданства ПИН присваивается органами ЗАГС на основе поданного заявления в день обращения с выдачей выписки о присвоенном ПИН.

Заполненные заявления установленного образца подписываются собственноручно заявителями.

Органы ЗАГС осуществляют присвоение ПИН физическим лицам на основе заявлений установленного образца, поданных государственными органами, юридическими лицами по месту регистрации государственных органов, юридических лиц, в течение 3 рабочих дней со дня обращения.

Заявления на получение ПИН лицам, не достигшим 16-летнего возраста, подаются в орган ЗАГС одним из родителей, близким родственником или законным представителем, с предоставлением свидетельства о рождении ребенка и паспорта заявителя.

Для получения ПИН предъявляется один из документов:

- свидетельство о рождении;

- военный билет;

- свидетельство о возвращении на родину;

- паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года и 2017 года;

- копия паспорта одного из родителей, близкого родственника или законного представителя для лиц, не достигших 16-летнего возраста;

- удостоверение кайрылмана;

- паспорт/свидетельство о рождении (для несовершеннолетних) иностранного гражданина с переводом (при необходимости) на государственный или официальный язык КР с нотариально заверенной подписью переводчика;

- копия паспорта одного из родителей с переводом (при необходимости) на государственный или официальный язык с нотариально заверенной подписью переводчика, для несовершеннолетних иностранных граждан;

- вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства во время его пребывания на территории республики.

В отсутствие у гражданина КР паспорта и ПИН, при наличии свидетельства о рождении гражданин для присвоения ПИН предъявляет в орган ЗАГС акт установления личности, составленный и заверенный айыл-окмоту /домоуправлением/квартальным комитетом или другим органом местного самоуправления и подтвержденную территориальными органами внутренних дел.

В случае смерти гражданина, а также постоянно проживающего в КР иностранного гражданина и лица без гражданства, объявленного в судебном порядке умершим, ПИН блокируется и повторно в пользование другим лицам не присваивется.

За гражданами, имеющими иное гражданство, вышедшими из гражданства КР или вновь принявшими гражданство КР, сохраняется ранее присвенный ПИН.

Дипломатические представительства и консульские учреждения КР вправе присваивать ПИН по заявлению гражда, находящихся за пределами республики по установленному образцу, при предъявлении одного из документов, удостоверяющих личность.

Если гражданин не имеет документов, удостоверяющих личность, то орган в сфере внешней политики направляет запрос в уполномоченный орган в сфере регистрации населения для подтверждения личности гражданина. После чего гражданину выдается свидетельство о возвращении на родину или же оформляется паспорт в установленном порядке.

При приеме на работу гражданина, не имеющего ПИН, работодатель в течение 2 недель от даты приема на работу обязан обратиться в орган ЗАГС о присвоении ПИН работникам.

Юридическое лицо в течение 3 рабочих дней после получения справки о присвоении ПИН выдает ее работнику. Работник расписывается в сопроводительном письме о получении справки о присвоении ПИН.

За достоверность подписи физического лица ответственность несет должностное лицо государственного органа/юридического лица, подавшее заявление установленного образца в соответствии с законодательством КР.

Гражданин вправе обратиться в орган ЗАГС или к работодателю с заявлением об обмене справки о присвоенном ПИН (без изменения ПИН) в следующих случаях:

-установления неточности или ошибочности сведений, содержащихся в справке о присвоенном ПИН;

- утери справки о присвоенном ПИН;

- непригодности для использования (в результате физического и/или химического повреждения).