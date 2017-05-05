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В Кыргызстане предложили построить Иранский торговый дом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424439-ru.html

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5 мая 2017, 13:49       Комментарии

В Кыргызстане предложили построить Иранский торговый дом. С такой инициативой в ходе круглого стола выступили иранские предприниматели, сообщает пресс-служба Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта при МЭ КР.
Круглый стол был организован с целью выявления проблем, которые встречаются предприниматели в деловом процессе, а также улучшение торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном с участием представителей госструктур КР.
В ходе обсуждений были подняты различные проблемы, касающиеся ведение бизнеса в КР. В ходе обсуждения со стороны иранских предпринимателей поступило предложение по созданию Иранского торгового дома на территории Кыргызской Республики.

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