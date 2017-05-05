5 мая 2017, 13:49 Комментарии

В Кыргызстане предложили построить Иранский торговый дом. С такой инициативой в ходе круглого стола выступили иранские предприниматели, сообщает пресс-служба Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта при МЭ КР.

Круглый стол был организован с целью выявления проблем, которые встречаются предприниматели в деловом процессе, а также улучшение торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном с участием представителей госструктур КР.

В ходе обсуждений были подняты различные проблемы, касающиеся ведение бизнеса в КР. В ходе обсуждения со стороны иранских предпринимателей поступило предложение по созданию Иранского торгового дома на территории Кыргызской Республики.