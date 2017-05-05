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Россия досрочно списала долг Кыргызстану в размере $240 млн, взятые при Бакиеве

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/rossiy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424437-ru.html

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5 мая 2017, 13:59       Комментарии

Россия досрочно списала долг Кыргызстану в размере $240 млн в рамках соглашения от 20 сентября 2012 года. Согласно этому соглашению, Россия обязалась списать взятые Кыргызстаном при Бакиеве $300 млн, начиная с марта 2016, ежегодными суммами в $30 млн в течение 10 лет, до 2025 года включительно. Два таких списания уже произошли, и на апрель 2017 года долг числился в размере $240 млн.
И согласно подписанному накануне председателем правительства России Дмитрием Медведевым распоряжению, долг Кыргызстана перед Россией в размере $240 млн списывается полностью единовременно. Так, задолженность Кыргызстана перед Россией считается полностью погашенным.

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