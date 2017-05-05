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Новости Кыргызстана

На границе с Таджикистаном зарегистрировано еще одно землетрясениеНа границе с Таджикистаном зарегистрировано еще одно землетрясениеВ 7-м микрорайоне Бишкека обнаружен труп мужчиныВ 7-м микрорайоне Бишкека обнаружен труп мужчины

Кыргызстанец пострадал при столкновении семи машин в России

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359426_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424436-ru.html

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Детям, пострадавших в результате ЧС, организуют летний отдых

5 мая 2017, 13:24       Комментарии

4 мая кыргызстанец попал в аварию на федеральной трассе М5 "Урал" в Пензенской области (Россия). Сейчас 50-летний гражданин Кыргызстана К.А.С., находится в Нижнеломовской больнице. Он получил телесные повреждения, кроме того пострадало еще три человека.
Как отмечают в посольстве КР в России сейчас выясняются причины дорожно-транспортного происшествия, известно что в аварию попало семь автомобилей. Ваз-2112, ВАЗ-2114, Лада-Гранта, ВАЗ-2110, Митсубиси и автобус "Sentra".
По предварительной информации происшествие произошло утром 4 мая в 7:40, когда один из участников этого ДТП попытался объехать ремонтируемый участок автодороги.
По сообщению российского телеканала "ТВ-Экспресс" по факту аварии инспекторы выясняют причины столкновения и устанавливают виновных.

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