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Ссора охранников стройки в 7-м микрорайоне закончилась убийством

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359427_ss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424435-ru.html

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5 мая 2017, 13:46       Комментарии

На стройке в 7-м микрорайоне найден труп мужчины с ножевым ранением в бедро. Об этом "ВБ" сообщили в ГУВД города Бишкек.
По данным пресс-службы вчера 4 мая примерно около 22:00 в УВД Октябрьского района поступило сообщение об убийстве. По приезду на место происшествия было установлено, что на стройке между двумя охранниками произошла сора.
Под действием алкоголя мужчины не нашли нужных слов для решения конфликта и подозреваемый Ж.А. 1980 года рождения ударил ножом своего знакомого 1975 года рождения. Однако пострадавший не придал особого значения полученной травме и решил позвать родственника для помощи, сообщают в ГУВД. Однако, ранение оказалось смертельным и мужчина скончался от потери крови.
"Они были в алкогольном опьянении и между ними произошел конфликт, в ходе ссоры один ударил другого ножом и видимо раненный не обратил внимание, что рана серьезная. Потом он позвонил своему родственнику, чтобы тот помог ему. Приехав его братишка вызвал скорую, но когда медики прибыли на место происществия было уже поздно",- сообщили в пресс-службе ГУВД г. Бишкек.

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