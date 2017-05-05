В Бишкеке совершено жестокое убийство — задержан охранник стройки

5 мая 2017, 13:36 Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. Охранник одной из строек в Бишкеке подозревается в убийстве коллеги на рабочем месте, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Сообщение о происшествии поступило в милицию в четверг, 4 мая, примерно в 22.00. Приехав на место, следственно-оперативная группа обнаружила в будке у стройки мужчину с ножевым ранением в ногу. Позже он скончался на месте от потери крови.

"Установлено, что в тот вечер охранники распивали спиртные напитки в будке и поссорились. Один из них схватил нож и ударил другого в бедро. До приезда скорой помощи пострадавший Б. Б. 1975 года рождения скончался. Подозреваемый Ж. А. 1980 года рождения задержан", - говорится в сообщении.

Сотрудники УВД Октябрьского района расследуют данный факт, назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье 97 "Убийство" Уголовного кодекса КР. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.