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В 7-м микрорайоне Бишкека обнаружен труп мужчины

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-7-m-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424432-ru.html

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5 мая 2017, 13:08       Комментарии

В 7-м микрорайоне у строящегося здания обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями. Об этом  K-News сообщили в ГУВД Бишкека.
Уточняется, что сообщение сотрудникам УВД Октябрьского района поступило накануне, 4 мая, примерно в 22:00. Приехавшие на место оперативники обнаружили в будке у строящегося здания гражданина с ножевым ранением в ногу, который от потери крови скончался на месте.
"По приезду следственно-оперативной группы было установлено, что вечером 4 мая в будке охранников стройки распивали спиртные напитки двое мужчин — пострадавший 1975 года рождения и подозреваемый Ж.А. 1980 года рождения. Между ними произошла ссора, Ж.А. схватив нож, ударил второго в область бедра. До приезда скорой помощи от потери крови последний скончался",- прокомментировали в ведомстве.
По данному факту проводится расследование, назначен ряд экспертиз, принято решение о возбуждении уголовного дела, подозреваемый водворен в ИВС.

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