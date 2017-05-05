В 7-м микрорайоне Бишкека обнаружен труп мужчины

5 мая 2017, 13:08 Комментарии

В 7-м микрорайоне у строящегося здания обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями. Об этом K-News сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что сообщение сотрудникам УВД Октябрьского района поступило накануне, 4 мая, примерно в 22:00. Приехавшие на место оперативники обнаружили в будке у строящегося здания гражданина с ножевым ранением в ногу, который от потери крови скончался на месте.

"По приезду следственно-оперативной группы было установлено, что вечером 4 мая в будке охранников стройки распивали спиртные напитки двое мужчин — пострадавший 1975 года рождения и подозреваемый Ж.А. 1980 года рождения. Между ними произошла ссора, Ж.А. схватив нож, ударил второго в область бедра. До приезда скорой помощи от потери крови последний скончался",- прокомментировали в ведомстве.

По данному факту проводится расследование, назначен ряд экспертиз, принято решение о возбуждении уголовного дела, подозреваемый водворен в ИВС.