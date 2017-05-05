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Среди стран СНГ по показателю среднемесячной зарплаты КР опережает лишь Республику Таджикистан

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sredi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424431-ru.html

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5 мая 2017, 13:33       Комментарии

По размеру среднемесячной номинальной зарплаты Кыргызстан находится на девятом месяце из десяти. По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, опубликовавшего данные о среднемесячной номинальной заработной плате в странах СНГ в 2017 году, в Кыргызстане этот показатель составляет $201.
Всего в исследовании Межгосударственного статистического комитета СНГ содержатся данные по 10 странам постсоветского пространства – России, Казахстану, Беларуси, Армении, Азербайджану, Молдове, Украине, Узбекистану, Кыргызской Республике и Таджикистану.
Замыкает список Таджикистан, где номинальная среднемесячная зарплата в 2017 году составляет $127. Далее – Кыргызстан ($201). Затем идут Узбекистан и Украина ($250).  На шестом месте – Молдова ($270), далее – Азербайджан ($290) и Армения ($365).
Тройку лидеров замыкает Беларусь, где показатель составляет $412. На втором месте – Казахстан ($430). Лидирует в списке Россия, где размер номинальной заработной платы составляет $660.

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