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В день празднования Великой победы в Бишкеке ограничат уличное движение

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359420_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424430-ru.html

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Какие улицы перекроют в Бишкеке на День Победы — список

5 мая 2017, 13:05       Комментарии

9 мая, в связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и шествием участников акции "Бесмертный полк", в столице вводится временное ограничение дорожного движения на некоторых улицах.
С 8.30 до 12.00:
<li>по ул. А.Масалиева до ул.Байтик Баатыра (отрезок перед парком Победы им. Даира Асанова); </li><li>по ул. Байтик Баатыра (Абдрахманова), от улицы А.Масалиева до улицы Фрунзе; </li><li>по ул. Фрунзе, от улицы Абдрахманова до улицы Ибрагимова; </li><li>по ул. Шопокова и Ибрагимова, от проспекта Чуй до улицы Жумабека.</li>
УПМ ГУВД г. Бишкек просит горожан и гостей столицы заблаговременно планировать и выбирать альтернативный маршрут по городу, а также проявить терпение на указания жестов регулировщика.

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