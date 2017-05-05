В день празднования Великой победы в Бишкеке ограничат уличное движение

5 мая 2017, 13:05 Комментарии

9 мая, в связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и шествием участников акции "Бесмертный полк", в столице вводится временное ограничение дорожного движения на некоторых улицах.

С 8.30 до 12.00:

<li>по ул. А.Масалиева до ул.Байтик Баатыра (отрезок перед парком Победы им. Даира Асанова); </li><li>по ул. Байтик Баатыра (Абдрахманова), от улицы А.Масалиева до улицы Фрунзе; </li><li>по ул. Фрунзе, от улицы Абдрахманова до улицы Ибрагимова; </li><li>по ул. Шопокова и Ибрагимова, от проспекта Чуй до улицы Жумабека.</li>

УПМ ГУВД г. Бишкек просит горожан и гостей столицы заблаговременно планировать и выбирать альтернативный маршрут по городу, а также проявить терпение на указания жестов регулировщика.