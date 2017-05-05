В Пекине представители консульских служб КР и КНР обсудили получение китайских виз гражданами Кыргызстана

5 мая 2017, 12:53 Комментарии

В рамках официального визита министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева в Китай в Министерстве иностранных дел КНР состоялась встреча директора Департамента консульской службы МИД КР Эркина Асангулова с заместителем директора ДКС МИД КНР Чжоу Лиминем.

Как сообщили в ДКС, на встрече стороны обсудили вопросы получения китайских виз для граждан Кыргызстана. Китайская сторона отметила важность вопросов безопасности в свете нарастающих угроз терроризма.

"Мы обсудили вопросы защиты прав и интересов граждан двух стран, дальнейшее сотрудничество по передаче осужденных граждан и предстоящие в Бишкеке консульские консультации", - сообщили в ДКС.

Вместе с тем, стороны договорились продолжить совместную работу по поиску путей решения вопросов облегчения процедур получения виз.