Сборная Кыргызстана по футболу — снова на 128-м месте

5 мая 2017, 12:43 Комментарии

Сборная Кыргызстана по футболу сохранила позиции в мировом рейтинге. По данным официального сайта Международной федерации футбола (FIFA), по итогам апреля отечественные футболисты вновь расположились на 128-м месте.

Отсутствие бонусных очков, которые позволили бы подняться на несколько ступеней в рейтинге, в FIFA объясняют тем, что за апрель сборная КР не провела ни одного официального матча.

Наилучшие показатели по итогам месяца показала сборная Мадагаскара, поднявшаяся на 9 строчек в рейтинге (в итоге — 111-е место). Худшей по итогам месяца стала сборная восточноафриканской Республики Малави. Ее подопечные опустились на 14 строчек, оказавшись в рейтинге на 114-м месте.

Пятерка лидеров по итогам месяца не изменилась. Возглавляет рейтинг Бразилия. Далее в пятерке расположились сборные Аргентины, Германии, Чили и Колумбии.