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Сборная Кыргызстана по футболу — снова на 128-м месте

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sborna...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424426-ru.html

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В Кыргызстане снова произошло землетрясение

5 мая 2017, 12:43       Комментарии

Сборная Кыргызстана по футболу сохранила позиции в мировом рейтинге. По данным официального сайта Международной федерации футбола (FIFA), по итогам апреля отечественные футболисты вновь расположились на 128-м месте.
Отсутствие бонусных очков, которые позволили бы подняться на несколько ступеней в рейтинге, в FIFA объясняют тем, что за апрель сборная КР не провела ни одного официального матча.
Наилучшие показатели по итогам месяца показала сборная Мадагаскара, поднявшаяся на 9 строчек в рейтинге (в итоге — 111-е место). Худшей по итогам месяца стала сборная восточноафриканской Республики Малави. Ее подопечные опустились на 14 строчек, оказавшись в рейтинге на 114-м месте.
Пятерка лидеров по итогам месяца не изменилась. Возглавляет рейтинг Бразилия. Далее в пятерке расположились сборные Аргентины, Германии, Чили и Колумбии.

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