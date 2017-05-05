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История обманутых дольщиков: где искать справедливость?

Источник:
http://knews.kg/2017/05/istori...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424425-ru.html

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5 мая 2017, 13:07       Комментарии

Около 500 дольщиков "ОППС Строй" вновь остались обманутыми. Историю с долгостроем рассказал журналистам адвокат Рустам Абдурауфов.
В 2013 году гражданин Сирии Али Маджид Аль Суэйди выступил заказчиком строительства комплекса в жилмассиве "Кок-Джар" в виде долевого строительства. Однако когда 328 дольщиков внесли часть денег в строительство домов и объекты начали возводиться, иностранный инвестор без уведомления подрядчика свернул свою деятельность и покинул страну.
Строительство остановилось, некоторые дольщики написали заявление в правоохранительные органы, и в отношении главы подрядной компании "ОППС Строй" возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", его взяли под стражу. Семь месяцев Руслан Хамдамов находился в СИЗО, а 7 декабря 2016 года его выпустили под домашний арест.
Появились новые инвесторы, которые пообещали закончить долгострой. Но видно не судьба достроить дом. В отношении этих инвесторов также возбудили уголовное дело, застройщиков арестовали.
"На нас вышла некая Наргиза Дадаханова, которая пообещала достроить дом. Однако вместо того, чтобы продолжить начатую работу, женщина вывезла всю технику. Вдобавок она продала одну и ту же квартиру сразу троим людям. Мы уже устали ждать наши квартиры, некоторые дольщики умерли, а дома как не было, так и нет", – рассказали дольщики.
K-News будет следить за развитием событий.

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