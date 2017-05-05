Уже третьи сутки жители юга ощущают колебания земной коры

5 мая 2017, 12:27 Комментарии

Сегодня, 5 мая, на границе Кыргызстана и Таджикистана с интервалом в 10 минут произошло два землетрясения. Об этом "ВБ" сообщили в МЧС.

Как уточняется, первый сдвиг земной коры был зафиксирован в 11.15, второй - 11.25. В Чон-Алайском районе сила толчков достигала до 6 - 6,5 баллов. В городе Ош - 3 балла. В Баткенской области - 4 - 4,5 баллов.

Отметим, на юге страны дрожь земли ощущают уже третьи сутки. 3 мая сейсмическая станция Института сейсмологии НАН КР зарегистрировала землетрясение силой в эпицентре 5 баллов. Очаг природной стихии располагался в Таджикистане.

Во время землетрясения в Чон-Алае на человека обрушилась стена сарая, пострадавший получил телесные повреждения.

Вчера, 4 мая, также было зарегистрировано колебание земной коры на границе Таджикистана и Кыргызстана.