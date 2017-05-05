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Близ границы Кыргызстана произошло землетрясение — МЧСБлиз границы Кыргызстана произошло землетрясение — МЧС"Смартфон без границ": Samsung Galaxy S8 официально презентован в КР"Смартфон без границ": Samsung Galaxy S8 официально презентован в КР

Уже третьи сутки жители юга ощущают колебания земной коры

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359424_yj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424423-ru.html

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5 мая 2017, 12:27       Комментарии

Сегодня, 5 мая, на границе Кыргызстана и Таджикистана с интервалом в 10 минут произошло два землетрясения. Об этом "ВБ" сообщили в МЧС. 
Как уточняется, первый сдвиг земной коры был зафиксирован в 11.15, второй - 11.25. В Чон-Алайском районе сила толчков достигала до 6 - 6,5 баллов. В городе Ош - 3 балла. В Баткенской области - 4 - 4,5 баллов.
Отметим, на юге страны дрожь земли ощущают уже третьи сутки. 3 мая сейсмическая станция Института сейсмологии НАН КР зарегистрировала землетрясение силой в эпицентре 5 баллов. Очаг природной стихии располагался в Таджикистане.
Во время землетрясения в Чон-Алае на человека обрушилась стена сарая, пострадавший получил телесные повреждения.
Вчера, 4 мая, также было зарегистрировано колебание земной коры на границе Таджикистана и Кыргызстана.

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