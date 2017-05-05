Кыргызские десантники отметили свой день рождения освободив заложников

5 мая 2017, 12:38 Комментарии

Воинское подразделение специального назначения "Пантера" отпраздновало свой день рождения 24 года со дня образования. Спецназовцы отметили праздник, в стиле особого назначения продемонстрировав элементы рукопашного боя. А также постановка освобождения заложников и уничтожения лагеря террористов. Кроме того зрителям было продемонстрирована подготовка к прыжкам с парашютом.

Стоит отметить, что история бригады спецназа "Пантера" начинается с апреля 1992 года, когда на территории бывшего военного комиссариата Ленинского района был создан батальон специального назначения. А через год личным составом были совершены первые прыжки с парашютом.

Войсковая часть №714 является единственной частью в Вооруженных Силах страны, занимающейся по программе воздушно-десантной подготовки.