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Кыргызские десантники отметили свой день рождения освободив заложников

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359422_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424422-ru.html

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В Бишкеке отметили юбилей бригады спецназа "Пантера" (фото)

В Бишкеке прошел круглый стол "Новые горизонты развития кыргызско-российского сотрудничества"

5 мая 2017, 12:38       Комментарии

Воинское подразделение специального назначения "Пантера" отпраздновало свой день рождения 24 года со дня образования. Спецназовцы отметили праздник, в стиле особого назначения продемонстрировав элементы рукопашного боя. А также постановка освобождения заложников и уничтожения лагеря террористов. Кроме того зрителям было продемонстрирована подготовка к прыжкам с парашютом.
Стоит отметить, что история бригады спецназа "Пантера" начинается с апреля 1992 года, когда на территории бывшего военного комиссариата Ленинского района был создан батальон специального назначения. А через год личным составом были совершены первые прыжки с парашютом.
Войсковая часть №714 является единственной частью в Вооруженных Силах страны, занимающейся по программе воздушно-десантной подготовки.

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