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Железнодорожники поздравили ветеранов и вручили денежные подарки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359406_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424421-ru.html

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5 мая 2017, 12:48       Комментарии

Железнодорожники КР и члены совета ветеранов кыргызской железной дороги собрались на митинг реквием, приуроченный к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось в сквере на привокзальной площади станции "Бишкек-I" у обелиска погибшим воинам-железнодорожникам.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику, затем руководство ГП "НК "Кыргыз темир жолу" поздравило ветеранов ВОВ с наступающим днем Победы. По завершению торжественной части был организован праздничный обед для почетных гостей - ветеранов.
Стоит отметить, что ранее работающие на Кыргызской железной дороге четырех участников Великой Отечественной войны и 28 тружеников тыла получили премии. Так, ветераны ВОВ получили по 3 тыс. сомов, а труженики тыла по 2,5 тыс. сомов помимо ежемесячных надбавок к пенсиям, которые предприятие доплачивает своим ветеранам и труженикам, сообщили в пресс-службе ГП "НК" "Кыргыз темир жолу"

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