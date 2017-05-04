Железнодорожники поздравили ветеранов и вручили денежные подарки

5 мая 2017, 12:48 Комментарии

Железнодорожники КР и члены совета ветеранов кыргызской железной дороги собрались на митинг реквием, приуроченный к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось в сквере на привокзальной площади станции "Бишкек-I" у обелиска погибшим воинам-железнодорожникам.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику, затем руководство ГП "НК "Кыргыз темир жолу" поздравило ветеранов ВОВ с наступающим днем Победы. По завершению торжественной части был организован праздничный обед для почетных гостей - ветеранов.

Стоит отметить, что ранее работающие на Кыргызской железной дороге четырех участников Великой Отечественной войны и 28 тружеников тыла получили премии. Так, ветераны ВОВ получили по 3 тыс. сомов, а труженики тыла по 2,5 тыс. сомов помимо ежемесячных надбавок к пенсиям, которые предприятие доплачивает своим ветеранам и труженикам, сообщили в пресс-службе ГП "НК" "Кыргыз темир жолу"