ИАЦ Кабар": Экономическая неделя Кыргызстана – 02-06.05.17

5 мая 2017, 12:21 Комментарии

Прошедшая неделя была относительно спокойной, хотя произошли несколько очень важных деловых событий. На неделе Кыргызстан присоединился к системе каботажных перевозок ЕАЭС. С этой целью Кыргызстан официально внес необходимые поправки в Кодекс об административной ответственности.

Программа поэтапной либерализации выполнения каботажных перевозок рассчитана на 2016–2035 годы. Кыргызстан участвует в программе с декабря 2015 года. Ее основной целью является формирование общего рынка автотранспортных услуг в рамках ЕАЭС и облегчение доступа перевозчикам стран Союза к оказанию услуг грузового автомобильного транспорта на всей территории ЕАЭС.

Несмотря на то, что в Кыргызстане вклад промышленности в общую экономику не превышает 20%, в стране функционирует свой Союз промышленников и предпринимателей (СПП), объединяющий в основном частников. На неделе сменился глава этого Союза и вместо предыдущего руководителя Жыргалбека Сагынбаева Общее собрание членов Объединения Юридических Лиц "Кыргызский союз промышленников и предпринимателей" президентом Союза избрал Курманбека Оторова. До этого он работал в Управлении Делами Аппарата Президента и Правительства КР, в государственных и силовых структурах, возглавлял проекты, имеет большой практический опыт.

Кыргызский СПП является соучредителем Делового Совета ЕАЭС, Международной торговой палаты "Шелковый путь" со штаб-квартирой в Гонконге, и входит в состав Международного Конгресса Промышленников и Предпринимателей. На балансе СПП находятся ряд крупных производственных мощностей, реализующих важные для страны промышленные проекты.

На неделе отмечено некоторое снижение курса доллара США в отношении сома. По мнению председателя Нацбанка Кыргызстана Толкунбека Абдыгулова, это связано в большей степени с сезонным фактором. Есть определенная уверенность в том, что ситуация вернется к стабильному как только станет меньше влияние внешних факторов.

С начала года курс американской валюты снизился на 2 сома. Согласно данным НБКР в январе 2017 года один доллар можно было купить за 69,2 сома, сегодня курс снижен до 67.

Кроме того, Т.Абдыгулов сообщил, что НБКР тесно работает с Правительством и программа дедолларизации, которая была ранее принята, успешно реализуется. По его словам ипотечное кредитование осуществляется только лишь в нацвалюте, а полученные ранее валютные кредиты были трансформированы в нацвалюту по установленному курсу. При этом Нацбанк ведет корректировку на валютном рынке путем интервенции – выбрасывает доллары на рынок при росте его курса, и скупает – при падении курса иностранных валют, в первую очередь долларов США. Валютный запас в настоящее время составляет почти 2 млрд долларов США.

Но запомнился Т.Абдыгулов другим своим высказыванием - для привлечения туристов легализовать в стране марихуану, сказанную то ли в шутку, то ли вправду на встрече с деловыми людьми страны.

Впервые на этой неделе были обнародованы какие автомобильные дороги Кыргызстана станут платными. Таких дорог в стране до сих пор нет. Планируется, что плата за пользование ими будет вводиться постепенно, а первая дорога длиной 26 км будет запущена в 2018 году. Ожидается, что к 2025 году по своей длине платные дороги составят 500 км. По мнению специалистов, первым участком платной дороги станет отрезок дороги Кочкор-Куакы в объезд Орто-Токойского водохранилища протяженностью 26 км. Строящаяся альтернативная дорога Юг-Север, которая проходит также по территории Нарынской области, может стать первой продолжительной, но платной дорогой в Кыргызстане. Пока стоимость проезда по таким дорогам еще не определена, поскольку ведутся уточняющие расчеты.

Колебание цен на природный газ зависит от многих факторов, основным из которых являются внешние. Поскольку Кыргызстан газом обеспечивает "Газпром", то и цены колеблются в зависимости от ситуации в самой российской компании. Вероятно, что внешний рынок также колеблется от многих факторов, что и привело к тому, что тариф на природный газ для населения Кыргызстана "Газпром-Азия" в апреле снизила на 18 тыйынов. Для населения республики 1 кубометр стоит 14,19 сома (в прошлом месяце он составлял 14,37 за куб), для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и налога с продаж (НсП) — 17,42 сома за 1 куб (17,62 сом), без учета НсП - 17,26 сома за 1 куб (17,46 сом).

Стремление развивать экономику страны неизбежно приводит к необходимости решать проблемы промышленного сектора, основных поставщиков налоговых поступлений в бюджет страны. На этой неделе Государственная налоговая служба (ГНС) и Финансовая разведка страны совместно обсудили возможности и формы информационного взаимодействия и сотрудничества. Малоинформированность госорганов о делах в смежных структурах страны давно известна и потому эта встреча, а также готовность ее участников обмениваться информацией может привести к более эффективной работе органов, что в свою очередь приведет к решению многих противоречий в процессе налогообложения и отчетности для предприятий и предпринимателей.

По итогам обсуждения стороны договорились проработать технические моменты и выбрать наиболее оптимальный вариант, который отвечал бы критериям безопасности и удобства в применении для всех сторон.

На этой неделе Россия приняла решение о списании долга Кыргызстана в размере 240 млн долларов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрил единовременное списание Россией долга по кредитам Кыргызстана.

"По состоянию на 30 марта 2017 года сумма задолженности кыргызской стороны перед российской стороной… составляет 240 млн долларов… 100% суммы задолженности кыргызской стороны перед российской стороной… подлежат единовременному списанию датой вступления в силу настоящего протокола", - говорится в официальном сообщении Правительства России. Списание производится в рамках оказания РФ официальной помощи развитию Кыргызстана. К началу второго квартала этого года, Кыргызстан из остававшейся общей суммы долга перед Россией в размере 300 млн долларов выплатил 60 млн. Оставались 240 млн, которые кыргызская сторона просила у России списать единовременным решением в связи с полным членством в ЕАЭС.

Впервые в нынешнем году на этой неделе Правительственный орган принял решение о приостановлении действия лицензий на право разработки природных ресурсов. Комиссия по вопросам лицензирования решила приостановить разработку четырех угольных месторождений - Кок-Янгакского, Кожокелена (участок Торпу), Сулюктинского, Турука. У ЗАО United coal Company аннулированы две лицензии на добычу угля Каратутского месторождения. ОсОО "Алтын-Бешик комур" лишилось права пользования недрами угольного месторождения Сулюкта. Также отозвана лицензия у ОсОО "Кара-Добо", добывающего уголь на одноименном месторождении.

Кроме того, лишились лицензии по добыче подземной пресной воды ГП "Кара-Балтинский спиртовой завод", ОсОО "Умут и Ко", "Гарант Стиль Курулуш", "БСТС Технология", "Оазис Ала-Тоо". Такие решения в Кыргызстане принимаются в исключительных случаях и, в основном, вследствие судебных разборок.

Кыргызстан все теснее сближается с арабскими странами. На этой неделе в г. Джидда Саудовской Аравии Посол Кыргызстана Абдилатиф Жумабаев встретился с вице-президентом Группы Исламского Банка Развития (ИБР) Мансуром Мухтаром. В настоящее время идет процесс подготовки визита правительственной делегации Кыргызстана на Ежегодную встречу Группы ИБР, о которой стороны и поговорили на встрече, а также обсудили вопросы развития сотрудничества между Кыргызстаном и ИБР. Посол Кыргызстана выразил благодарность руководству ИБР за готовность поставить 5 мобильных клиник с участием норвежской компании NORMECA AS. Был также поднят вопрос об участии на Третьем круглом столе члена Арабской Координационной Группы в июле месяце в г. Бишкек главы ИБР Бандара M.Х.Хаджара. Выражена уверенность, что визит Президента ИБР послужит импульсом для дальнейшего укрепления сотрудничества между КР и ИБР и создаст основу для углубления двустороннего сотрудничества. Со стороны ИБР было заявлено, что будет разработана Стратегия сотрудничества ИБР и Кыргызстана на 3 года с целью мобилизации новых финансовых ресурсов для республики и что команда экспертов ИБР намерена в июне посетить Бишкек для проведения консультаций с Правительством КР.

Кыргызстан расширяет экономические связи с Пакистаном и планируют создать совместный Деловой совет. Об этом на этой неделе было заявлено во время встречи посла Кыргызстана в Пакистане Эрика Бейшембиева с министром коммерции Хурамом Д. Ханом. Особо отмечена важность наличия региональных транспортных связей с целью активизации торгово-экономического сотрудничества и обеспечения роста взаимной торговли. Предложено активнее использовать существующий потенциал "Четырехстороннего соглашения между Пакистаном, Китаем, Кыргызстаном, Казахстаном по транзитному транспорту", который наикратчайшим, наименее затратным и безопасным маршрутом позволит осуществлять взаимный экспорт товаров между этими странами. Была высказана желательность и важность налаживания прямого авиасообщения между двумя странами. Кроме того, очень важно, что имеющий большой и успешный опыт в экспорте своей продукции на европейский рынок по генеральной системе преференций "ВСП+", Пакистан готов помочь Кыргызстану в данном вопросе.

Стороны выразили намерение провести первое заседание совместного Делового совета в текущем году и тем самым придать импульс для активизации всего спектра торгово-экономического сотрудничества и товарооборота между двумя странами.

ИАЦ "Кабар",

6 мая 2017 года