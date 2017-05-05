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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-granit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424419-ru.html

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Сборная Кыргызстана по футболу — снова на 128-м месте

5 мая 2017, 12:39       Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение силой 5 баллов, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, сегодня в 11:15 по местному времени сейсмостанции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 5 баллов.
В населённых пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Кара-Тейит, Карамык и Алга Чон-Алайского района Ошской области 4 балла, в городе Баткен – 2,5-3 баллов.
Как отметили в МЧС, на данный момент уточняется, есть ли разрушения и пострадавшие среди населения.

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