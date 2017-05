Близ границы Кыргызстана произошло землетрясение — МЧС

5 мая 2017, 12:32 Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. Возле кыргызско-таджикской границы произошло пятибалльное землетрясение, сообщила пресс-служба МЧС.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.9 in Tajikistan 45 min ago pic.twitter.com/0RcsznobET

- EMSC (@LastQuake) 5 мая 2017 г. ​По ее данным, сейсмостанции зафиксировали движение земной коры в пятницу, 5 мая, примерно в 11.15 по местному времени. Толчки силой 4 балла почувствовали в селах Карамык, Кара-Тейит и Алга Ошской области. В Баткене - от 2,5 до 3 баллов.

Согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг землетрясения располагался в Таджикистане, в 258 километрах к северо-востоку от Душанбе.

В среду, 3 мая, в 10.47 сейсмостанции зафиксировали в Таджикистане землетрясение силой 7 баллов в эпицентре. Очаг располагался в 120 километрах к юго-востоку от Баткена и 192 к юго-западу от Оша. В 47 километрах от эпицентра находится село Карамык Баткенской области.