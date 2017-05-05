Беспредел на дорогах: виноваты маршрутки?!

5 мая 2017, 12:16 Комментарии

Очередное ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого пострадали семь человек, вызвало широкий общественный резонанс. Горожане буквально завалили популярные социальные сети гневными постами. Люди, которые долгие годы мирились с беспределом на дорогах, стали активно жаловаться на хамство водителей, грязные салоны и переполненные маршрутные такси, на остановки в неположенных местах и многое другое.

Журналист K-News постарался разобраться с ситуацией на дорогах. Всегда ли виноваты маршруточники? Правда ли, что компании-перевозчики закрывают глаза на техническое состояние машин? И так ли все плохо, как мы привыкли думать?

Немного статистики За 3 месяца 2017 года в Бишкеке произошло 551 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 15 человек, пострадали – 565. Из них ДТП с участием общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и маршрутных такси) составляет менее 10% от всех дорожно-транспортных происшествий, то есть каждое 10-е ДТП.

Статистика за 9 месяцев 2016 года следующая: было совершено 888 ДТП, число погибших — 85 человек, пострадавших — 1 тыс. 201 человек. Эти показатели значительно ниже аналогичного периода 2015 года. Например, число ДТП по городу сократилось в два раза, а количество лиц, получивших телесные повреждения различной степени тяжести — на 51,1%.

Из всех зарегистрированных случаев ДТП (за 9 месяцев 2016 года) с участием общественного транспорта зарегистрирована 91 автомобильная авария (погибло 5 человек, ранено 193 человека) – это составляет менее 11% от всех дорожно-транспортных происшествий.

Водители каких фирм-перевозчиков чаще нарушают ПДД Информации, сколько ДТП совершено по вине водителей маршрутного такси, нет, об этом мы можем только догадываться. Однако есть информация, водители каких компаний-перевозчиков чаще всего нарушают правила дорожного движения.

"Сегодня все говорят о том, что у нас маршруточники такие, но посмотрите, что на дорогах вытворяют легковые авто: запросто по встречной полосе едут, еще и моргают, чтобы ты дорогу уступил. А сколько аварий происходит без участия общественного транспорта. В наше время избежать ДТП, тем более будучи водителем пассажирского транспорта, очень сложно. Вспомните, и в советское время было, что происходили такие ДТП с пострадавшими и погибшими – это жизнь, это дорога", – сказал руководитель ОсОО "Ника Плюс" Олег Головачев.

Какие ПДД чаще всего нарушают маршруточники? За 3 месяца 2017 года на водителей общественного транспорта составлено 1 тыс. 814 протоколов об административном правонарушении, на штрафстоянку поставлено 172 машины.

"Если наш водитель стал виновником ДТП, мы принимаем соответствующие меры, в зависимости от степени его вины. Вплоть до расторжения договора. Но этот же водитель легко устраивается на работу в другую компанию. Нет единой электронной базы водителей. Мы много раз предлагали, разговоры шли, чтобы создать единую базу, но пока такой базы нет", – подчеркнул Головачев.

Оказывается, жалобы граждан на водителей — не пустой звук. По словам руководителя ОсОО "Ника Плюс", в их компании оперативно реагируют на сообщения пассажиров.

"При поступлении жалобы мы сразу реагируем. Снимаем водителя с рейса, он приезжает в офис и пишет объяснительную, после чего мы с ним беседуем. За это время он пропускает один-два рейса и, соответственно, теряет в деньгах. Мы стараемся следить за качеством оказываемых услуг", – пояснил Олег Владимирович.

Может возникнуть вопрос: куда обращаться в случае нарушений водителем ПДД, грубого обращения и по иным вопросам? В каждой маршрутке на лобовом стекле наклеен логотип компании-перевозчика, на котором указан номер машины, имя и фамилия, а также обозначен адрес и телефон фирмы-перевозчика. Помимо этого, в каждой машине висят стикеры с информацией, что недовольный пассажир может обратиться с жалобой по номеру 185 (служба при мэрии). Все эти жалобы поступают к руководству компании-перевозчика, соответственно, фирмы обязаны на них реагировать.

Стать водителем маршрутки – легко? Для того чтобы стать водителем маршрутного такси и заниматься пассажирскими перевозками, необходимо получить категорию водительских прав D, которая предполагает наличие категорий B и C. Только после этого можно пройти обучение в автоучкомбинате и получить категорию D.

"Но одно дело — получить категорию, и совсем другое — управлять пассажирским транспортом. У нас работают водители, которые получили категорию D, а опыта управления общественным транспортом у них нет. Такие ребята проходят стажировку — 210 часов (примерно 1 месяц). Закрепляем их за водителями-наставниками, и они ежедневно с ним работают на линии. Раз в год все наши водители проходят обучение по 40-часовой программе, после чего им выдается сертификат", – объяснил компании-перевозчика.

Подготовка — это хорошо, но и она не решает всех проблем. Дело в том, что пассажирские перевозки сами по себе очень сложны, усложняет задачу водителям и интенсивность движения, пробки, отсутствие уважение на дорогах.

"Негласно все маршрутки должны производить посадку и высадку пассажиров на остановочных пунктах. Но вы мне скажите, где у нас остановки? Они все забиты либо частным транспортом, либо такси. Например, возьмем улицу Донецкую (Ортосайский рынок). Там хоть и сделали ремонт дороги, а что в итоге?! С трудом удается проезжать на этом участке, особенно в часы пик. Там нет остановок, и водителям приходится высаживать пассажиров по трассе, а это создает пробки. Возьмем еще один пример – остановку на Манаса-Боконбаева. Если ехать вниз по проспекту, следующая остановка будет только в районе Филармонии. Представьте, какой пролет, а ведь у нас в Кыргызстане есть понятие "предел пешеходной доступности" – 600 метров", – поясняет Олег Головачев.

Проверяют водителей всерьез В путевом листе водителя должна быть отметка врача-нарколога, диспетчера и контрольного механика. Собеседник K-News не отрицает вероятность того, что в каких-то компаниях, возможно, проверка – понятие абстрактное, но существуют в Бишкеке и такие фирмы, которые относятся к контролю самочувствия водителей достаточно серьезно.

"Каждое утро наши сотрудники проходят проверку. У нас есть договор с фирмой, которая предоставляет услуги врача-нарколога. Он проверяет водителей на алкоголь в крови и общее состояние. Техосмотр проводим сами, есть бригадиры, которые имеют сертификаты. Они и отвечают за техсостояние подвижного состава, а также следят за внешним и внутренним состоянием машины. При этом обратите внимание на то, какие у нас дороги в новостройках, а если дождь, и люди все с грязью на обуви в салон, о каком порядке может идти речь?! Люди постоянно жалуются на грязный салон, жвачки на сидениях, замызганные занавески, ободранные кресла, но мало кто задумывается, что это делают сами пассажиры, а не водители, которых многие в итоге упрекают в антисанитарии", – заявил руководитель ОсОО "Ника Плюс" Олег Головачев.

После того, как мне рассказали о том, что делают пассажиры в маршрутках и какие иногда "находки" обнаруживают в конце дня водители, сразу захотелось пересесть на велосипед. Еще больше к этой мысли меня толкает грядущее лето и жара. В час пик в набитой маршрутке без вентиляции… Когда же маршрутки перестанут "набивать" салон?

Резиновые маршрутки Переполненные маршрутки – одна из серьезных проблем, с ней знакомы не понаслышке пассажиры. Однако, по словам Олега Головачева, в этом вина не только "жадных" водителей, как мы привыкли думать.

"Причин того, что сегодня водители набивают маршрутки людьми до предела, несколько. Одна из них – в Бишкеке практически нет муниципального транспорта. При этом, если водитель буса не останавливается пассажирам из-за того, что больше уже некуда брать людей, они звонят нам с жалобами. А проблемы с муниципальным транспортом связаны с низкими тарифами и не прибыльностью данной деятельности", – уточнил Головачев.

Маршруточники и рады бы возить людей по местам, но они не могут себе сегодня этого позволить из-за низких тарифов на проезд, подчеркивает глава компании-перевозчика.

"Мы бы и рады возить по сидениям, во-первых, и машина будет целее, и в случае ДТП не будет столько пострадавших, и не нужно будет водителю останавливаться через каждые два метра. Однако действующие тарифы большинство из нас считают несправедливыми, они давно не соответствуют нынешней действительности. Мы неоднократно обращались в мэрию с просьбами пересмотреть тариф, последний раз он менялся в 2012 году. Нужно делать расчеты и установить новую стоимость проезда. Когда данный вид деятельности станет рентабельным, предприниматели будут думать, как улучшить качество перевозок, да и водители будут держаться за работу", – пообещал глава "Ника Плюс".

Сегодня в маршруточном бизнесе наблюдается отток водителей, они то и дело уезжают на заработки в Россию и Казахстан, где дела идут гораздо лучше. В Кыргызстане же средняя заработная плата водителя маршрутки составляет 15 тыс. сомов, и то при условии, что он не тратится на амортизационные, текущий ремонт и покупку запчастей.

По мнению Головачева, для того чтобы пассажирские перевозки стали рентабельными, по предварительным подсчетам, необходимо поднять тариф до 25 сомов.