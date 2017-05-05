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"Смартфон без границ": Samsung Galaxy S8 официально презентован в КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/smartf...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424416-ru.html

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5 мая 2017, 12:22       Комментарии

Границ не имеет, в воде не тонет, на 360 градусов снимает — это и многое другое можно сказать о новинке от компании Samsung, новом флагманском смартфоне Galaxy S8. Скоро кыргызстанцы смогут и сами познакомиться с ним поближе и узнать все, что для любителей серии подготовили производители. А подготовлено  довольно много того, что явно сможет удивить даже искушенных знатоков и любителей современных и технологичных гаджетов. Пока же, с этим познакомили бишкекчан, побывавших недавно на официальной презентации Galaxy S8 и S8+.
Мероприятие было проведено 27 апреля на территории ресторана "Фрунзе". Прошедший вечер объединил все и сразу: атмосферу светской встречи, развлекательную программу и наглядную презентацию технических новшеств смартфона с интерактивным тест-драйвом. Также в течение презентации прошло вручение смартфона бренд-амбассадорам, розыгрыш нескольких моделей Galaxy S8 и юмористический "десерт" — выступление специального гостя, комика российского Stand Up-шоу Нурлана Сабурова.
Тест-драйв смартфона прошел в четырех оборудованных зонах — знакомство с новым сканером, демонстрация защиты от влаги, работа док-станции, а также возможности системы виртуальной реальности Gear VR.
Выпущенную модель Galaxy S8 разработчики озаглавили слоганом "Смартфон без границ". На практике это подтверждается сразу несколькими новыми плюсами среди возможностей гаджета. В визуальном плане слоган реализован новым экраном, дисплеем в Galaxy S8 и S8+ является едва ли не вся его лицевая сторона. Как и у предыдущей модели, боковые стороны экрана закруглены, благодаря чему по бокам он "обтекает" поверхность телефона, а пользователь получает эффект "полного погружения". Этому также способствует уменьшенная толщина верхней и нижней рамок дисплея. К слову о погружениях, смартфон обладает новой системой защиты от влаги и пыли IP68 и может работать под водой. Переживать за хрупкость стекла, похоже, не придется — в Galaxy S8 это Corning® Gorilla® Glass 5. Цветовая палитра смартфона — Черный бриллиант, Желтый топаз и Мистический аметист.
Еще одно новшество в смартфоне — это голосовой помощник, интеллектуальная система под названием Bixby. Как было отмечено на состоявшейся презентации, эта функция призвана значительно облегчить и усовершенствовать использование телефона, так как Bixby будет понимать и запоминать все то, что делает пользователь, и работать по этим алгоритмам.
Не секрет, что для многих покупателей важную роль играет "мощность" камеры. Над этим создатели Galaxy S8 потрудились так же, как и над другой "начинкой" — основная камера работает по технологии Dual Pixel, имеет 12 мегапикселей и оптический стабилизатор изображения, а также диафрагму f/1.7. У фронтальной камеры — 8 мегапикселей, автофокусировка, улучшенная адаптация под различное освещение. Galaxy S8, помимо вышеперечисленного, оснащен сканером отпечатка пальца и умеет распознавать лицо пользователя. Емкость батареи — 3000 мАч и 3500 мАч (у модели Galaxy S8+). В связке со смартфоном пользователи также смогут использовать очки виртуальной реальности Gear VR с контроллером, камеру Gear 360, док-станцию Samsung DeX и другие технические "бонусы" новинки.

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