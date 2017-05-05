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Новости Кыргызстана

Как упоминался Кыргызстан в иностранных СМИ за неделюКак упоминался Кыргызстан в иностранных СМИ за неделю

На кыргызско-таджикской границе снова зарегистрированы два землетрясения с силой в 7 и 5 баллов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424415-ru.html

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Советы МЧС: Как вести себя во время землетрясения

5 мая 2017, 12:08       Комментарии

На границе Кыргызстана и Таджикистана 5 мая снова зарегистрированы два землетрясения.
Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, сила землетрясения, произошедшего в 11:09, составила 7 баллов, в 11:25 - 5 баллов.
Толчки ощущались в селах Карамык, Кара-Тейит и Алга Чон-Алайского района - 6-6,5 баллов, в городе Баткен - 4-4,5 баллов, Оше - 3 балла.
МЧС выясняет информацию о возможных разрушениях.
По предварительным данным Министерства здравоохранения, жертв нет. На месте работают медики и оказывают необходимую помощь.

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