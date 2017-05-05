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Как упоминался Кыргызстан в иностранных СМИ за неделю

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/digest/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424414-ru.html

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5 мая 2017, 12:02       Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. Приведем самые значимые и интересные события мирового масштаба, произошедшие за неделю, в которых оказалась "замешана" Кыргызская Республика.
1. Визит нового Генсека ООН Антониу Гутерриша в Кыргызстан ожидается в июне. Как пишут казахстанские СМИ, его ждут и в соседнем государстве, где он должен принять участие в саммите ШОС и открытии выставки ЭКСПО-2017, которая пройдет в Астане 8-9 июня.
2. Разовое списание долга. Накануне глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, одобряющее единовременное списание долга по кредитам Кыргызстана в размере 240 миллионов долларов. Ранее российская сторона аннулировала 60 миллионов из 300 миллионов долларов, взятых КР в кредит.
3. Статус Офиса ОБСЕ в Кыргызстане. Центр ОБСЕ в Бишкеке, осуществляющий свою деятельность в рамках мандата, предоставленного Постоянным советом организации, понижен в статусе и преобразован в Программный офис ОБСЕ в Бишкеке. Такое решение было принято после выступления приговоренного к пожизненному лишению свободы Кадыржана Батырова на прошлогоднем заседании ОБСЕ в Варшаве.
4. Сестры Шевченко. На неделе мир снова заговорил о спортсменках из Кыргызстана, причем об обеих сразу. Антонина выиграла в одном бою два чемпионских пояса - Phoenix Fighting Championship и World Muaythai Championship, победив прошлогоднюю чемпионку мира по тайскому боксу Ису Тидблад Кескикангас из Швеции. А тем временем в британские и американские СМИ просочилась информация о вероятном реванше между Валентиной Шевченко и бразильянкой Амандой Нуньес. По информации западных медиа, стороны уже договорились о встрече и, возможно, сойдутся 8 июля на турнире UFC 213 в Лас-Вегасе (США).
5. Победа кыргызстанских дизайнеров. Концепт молочной упаковки с забавным названием "Molocow" дизайнеров Марселя Шейшенова и Каната Карапашова победил на международном фестивале The Dieline Awards - 2017. Проект кыргызстанцев был признан лучшим среди 1 600 работ в категории "Concept". Второе и третье места достались американским и польским дизайнерам.

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