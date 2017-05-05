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Бабанов: Пусть законность и порядок главенствуют в нашей светлой стране

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359421_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424413-ru.html

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5 мая 2017, 11:24       Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции КР.
Уважаемые соотечественники!
С гордостью поздравляю вас с днем Конституции Кыргызской Республики. Ровно 24 года назад была принята Конституция современного свободного Кыргызстана. Было несколько дополнений и изменений основного закона, но, несмотря ни на что, права и свободы человека всегда остаются незыблемыми ценностями нашей страны, главной отличительной чертой кыргызской демократии.
День конституции обусловлен, прежде всего, уважением к верховенству закона. Там, где не чтут закон – нет порядка. Без уважения к законам нельзя двигаться вперед, без эффективного исполнения - невозможно построить современное развитое государство.
Желаю нашему народу сохранить все права и свободы. Наши будущие поколения должны жить исключительно в правовом обществе. Пусть законность и порядок главенствуют в нашей светлой стране.

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