Бабанов: Пусть законность и порядок главенствуют в нашей светлой стране

5 мая 2017, 11:24 Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции КР.

Уважаемые соотечественники!

С гордостью поздравляю вас с днем Конституции Кыргызской Республики. Ровно 24 года назад была принята Конституция современного свободного Кыргызстана. Было несколько дополнений и изменений основного закона, но, несмотря ни на что, права и свободы человека всегда остаются незыблемыми ценностями нашей страны, главной отличительной чертой кыргызской демократии.

День конституции обусловлен, прежде всего, уважением к верховенству закона. Там, где не чтут закон – нет порядка. Без уважения к законам нельзя двигаться вперед, без эффективного исполнения - невозможно построить современное развитое государство.

Желаю нашему народу сохранить все права и свободы. Наши будущие поколения должны жить исключительно в правовом обществе. Пусть законность и порядок главенствуют в нашей светлой стране.