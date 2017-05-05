Торга Жогорку Кенеша поздравил граждан КР с Днем Конституции

5 мая 2017, 11:17 Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков поздравил граждан Кыргызстана с Днём Конституции.

Как сообщает пресс-служба парламента, в поздравлении торага говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые граждане суверенного Кыргызстана!

От имени Жогорку Кенеша и от себя лично от всей души поздравляю Вас с Днём Конституции Кыргызской Республики.

Кыргызский народ, сформировавшийся как нация, издавна жил согласно неписаным традициям и нравственным принципам, оставшимся в наследство от предков. Издревле свобода была основной ценностью народа, и лидеры нации стояли на страже интересов граждан. Воля народа была выше ханских указов.

После провозглашения независимости, построения кыргызской государственности, наш народ в 1993 году в соответствии с историческими ценностями принял новую Конституцию страны.

Основной Закон заложил фундамент для дальнейшего демократического развития страны, сформировал политическое равновесие и создал условия для определения нового курса в истории кыргызской государственности. Однако в последующие годы в Конституцию был внесен ряд изменений, и до 2010 года поправки в Основной Закон страны принимались в интересах лиц, стоящих у власти. В ответ свободолюбивый народ дважды сверг коррумпированную и авторитарную власть и, в конце концов, избрал законное народное правление.

Как отмечено в Гимне Кыргызской Республики наш народ, решивший свою судьбу в 2010 году, поддержал Основной Закон страны. В итоге, было сформировано новое направление развития кыргызской государственности на основе демократических ценностей. В Конституции, принятой в непростой 2010 год, со временем был выявлен ряд недостатков, и в 2016 году большинство кыргызстанцев проголосовали за принятие поправок в Основной Закон. Главная цель этих поправок — не расширение, как это было прежде, полномочий семейно-кланового правления, а увеличение ответственности руководителей государства перед общественностью и развитие системы парламентского правления.

Результаты этих поправок заметны уже сегодня, Кыргызстан является свободной, равноправной и демократической республикой. В стране сформирована прозрачная и открытая система выборов и основное правило, заложенное в Конституции, то, что источником власти в стране является народ. Как бы то ни было, день принятия первой Конституции остается в истории Кыргызстана одним из самых главных, потому что, первый Основной Закон страны, принятый 24 года назад, является первым шагом, провозгласившим независимость Кыргызской Республики.

Дорогие кыргызстанцы!

Еще раз поздравляю вас с Днём принятия Конституции и желаю стране единства и мира. Призываю каждого гражданина соблюдать законы и трудиться для развития нашей страны. Для этого наш Основной Закон создает условия!".