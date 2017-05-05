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Атамбаев поздравил с Днем КонституцииАтамбаев поздравил с Днем КонституцииСколько оружия остается на руках у населения после 2010 года — УВД ОшаСколько оружия остается на руках у населения после 2010 года — УВД Оша

Активистов гражданского общества КР от имени правительства поздравили с Днем Конституции

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/aktivisto...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424411-ru.html

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Глава государства поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции КР

5 мая 2017, 11:33       Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. Руководитель аппарата правительства КР- министр Акылбек Осмоналиев поздравил активистов гражданского общества, внесших большой вклад в укрепление и развитие кыргызской государственности, с Днем Конституции КР. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
"Ваша общественная деятельность – яркий пример высокой гражданской ответственности и бескорыстной любви к своей стране. Именно благодаря таким людям как вы, укрепляются основы кыргызской государственности, развиваются институты гражданского общества, воспитывается чувство патриотизма у подрастающего поколения. Учитывая ваш вклад в развитие нашей республики, Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поздравляет вас с Днем Конституции Кыргызской Республики. От его имени хочу пожелать вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе и новых свершений во благо кыргызского народа и страны в целом", - сказал он.
Акылбек Осмоналиев подчеркнул, что Конституция КР, принятая 5 мая 1993 года, сыграла важнейшую роль в новейшей истории КР, предопределив основные векторы развития страны на многие годы вперед.
"Сегодня Конституция Кыргызская Республика дает широкие возможности для гражданина в части как защиты своих прав и интересов, так и внесения предложений относительно своего видения дальнейшего развития страны. Правительство Кыргызской Республики поддерживает граждан с активной гражданской позицией, так как все поступающие предложения внимательно изучаются. Многие из них в дальнейшем мы используем для совершенствования работы государственного аппарата", - констатировал министр А.Осмоналиев.
Во встрече приняли участие поэт-писатель, инвалид Великой Отечественной войны 2 группы, председатель Общественного фонда "Ак Жол" Асек Урманбетов, член Союза писателей КР Каныбек Бокоев, руководитель общественного объединения "Ассоциация "Юристы Кыргызстана" Женишбек Арзыматов, директор общественного фонда "Гражданская инициатива интернет политики" Татту Мамбеталиева и директор общественного объединения "Алыкул үйү-борбору" Памирбек Казыбаев.

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