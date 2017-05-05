ГКНБ объявил тендер на закупку мебели и бытовой техники для подведомственного санатория на Иссык-Куле за 8,25 млн сомов

5 мая 2017, 11:41 Комментарии

Государственный комитет национальной безопасности объявил тендер на закупку мебели и бытовой техники для подведомственного санатория на Иссык-Куле.

Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, ГКНБ планирует приобрести:

-156 кроватей 1-спальных, 1 2-спальную кровать, 120 прикроватных тумб, 60 бельевых шкафов, 60 зеркал, 85 журнальных столиков, 3 стола, 1 книжный шкаф, 1 стойку в приемную, 23 ниш в прихожую за 2 млн 924,5 тыс. сомов;

-200 метров ковровой дорожки за 200 тыс. сомов;

-1160 м штор и 400 м карнизов за 601,5 тыс. сомов;

-83 телевизора и оборудование за 1 млн 231,7 тыс. сомов;

-комплект бытовой техники за 478,6 тыс. сомов;

-кухонное оборудование за 494 тыс. сомов;

-посуду на 94,6 тыс. сомов;

-210 стульев за 441 тыс. сомов;

-несколько комплектов металлической мебели на 933 тыс. сомов;

-комплект акустического оборудования за 113 тыс. сомов.

Общая сумма лота - 8 млн 353 тыс. 820 сомов.