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ГКНБ объявил тендер на закупку мебели и бытовой техники для подведомственного санатория на Иссык-Куле за 8,25 млн сомов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424410-ru.html

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На Иссык-Куле началась посадка сакуры для "Японского сада сакуры"

5 мая 2017, 11:41       Комментарии

Государственный комитет национальной безопасности объявил тендер на закупку мебели и бытовой техники для подведомственного санатория на Иссык-Куле.
Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, ГКНБ планирует приобрести:
-156 кроватей 1-спальных, 1 2-спальную кровать, 120 прикроватных тумб, 60 бельевых шкафов, 60 зеркал, 85 журнальных столиков, 3 стола, 1 книжный шкаф, 1 стойку в приемную, 23 ниш в прихожую за 2 млн 924,5 тыс. сомов;
-200 метров ковровой дорожки за 200 тыс. сомов;
-1160 м штор и 400 м карнизов за 601,5 тыс. сомов;
-83 телевизора и оборудование за 1 млн 231,7 тыс. сомов;
-комплект бытовой техники за 478,6 тыс. сомов;
-кухонное оборудование за 494 тыс. сомов;
-посуду на 94,6 тыс. сомов;
-210 стульев за 441 тыс. сомов;
-несколько комплектов металлической мебели на 933 тыс. сомов;
-комплект акустического оборудования за 113 тыс. сомов.
Общая сумма лота - 8 млн 353 тыс. 820 сомов.

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