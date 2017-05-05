Сколько оружия остается на руках у населения после 2010 года — УВД Оша

5 мая 2017, 11:32 Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. Больше половины огнестрельного оружия, утерянного во время июньских событий на юге страны, уже возвращено, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления внутренних дел Ошской области.

Областная милиция провела рейд "Арсенал". Она проверяла охранные агентства, охотничьи магазины, охотников и владельцев наградного и газо-травматического оружия.

В итоге милиционеры выявили и изъяли 16 единиц оружия, хранящегося незаконно, среди которых автоматы Калашникова, ружья и травматический пистолет.

На сегодня из 115 единиц огнестрельного оружия, утерянного во время июньских событий, возвращено 78, информирует пресс-служба.