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Сколько оружия остается на руках у населения после 2010 года — УВД Оша

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424409-ru.html

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5 мая 2017, 11:32       Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. Больше половины огнестрельного оружия, утерянного во время июньских событий на юге страны, уже возвращено, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления внутренних дел Ошской области.
Областная милиция провела рейд "Арсенал". Она проверяла охранные агентства, охотничьи магазины, охотников и владельцев наградного и газо-травматического оружия.
В итоге милиционеры выявили и изъяли 16 единиц оружия, хранящегося незаконно, среди которых автоматы Калашникова, ружья и травматический пистолет.
На сегодня из 115 единиц огнестрельного оружия, утерянного во время июньских событий, возвращено 78, информирует пресс-служба.

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