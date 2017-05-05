5 мая 2017, 11:34 Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев поздравил с Днем Конституции Кыргызстана

Полный текст поздравления главы государства:

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции Кыргызстана!

24 года назад в этот день, 5 мая 1993 года, была принята Конституция независимого Кыргызстана.

На тот период это был один из самых демократичных и прогрессивных основных законов на постсоветском пространстве. Но в последующие годы тогдашние власти добились внесения в Конституцию целого ряда изменений, которые были призваны удовлетворить потребности семейно-кланового режима и в результате дискредитировали демократические завоевания и ценности, что привело к снижению авторитета закона в глазах народа.

После Апрельской народной революции 2010 года отношение к Конституции коренным образом изменилось. Заметные перемены к лучшему, борьба с коррупцией, принятие мер по укреплению независимости Кыргызстана и отстаивание национальных интересов во внешней политике позволили вернуть веру народа в установление в нашей стране законности и народовластия.

За прошедшие 6 лет Кыргызстан прошел путь, равный десятилетиям. Эти достижения наш народ закрепил поправками в Конституцию через референдум 11 декабря 2016 года. Сегодня Основной закон гораздо надежнее, чем раньше, он обеспечивает независимость страны, разделение полномочий и функций ветвей государственной власти и их взаимодействие. Конституция теперь защищает от попыток установления чьей-либо единоличной власти.

Действующий Основной закон отражает стремление народа Кыргызстана к свободе и справедливости, способствует возрождению страны, сохранению и развитию духовного и культурного наследия, обеспечивает условия для дальнейшей работы по укреплению правового государства, обеспечению верховенства закона!

Уважаемые соотечественники! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, достатка, стабильности и процветания!