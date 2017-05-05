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Омурбек Бабанов: День Конституции обусловлен уважением к верховенству закона

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424405-ru.html

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А.Атамбаев: Действующая Конституция отражает стремление народа к свободе и справедливости

5 мая 2017, 11:09       Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика – Ата Журт" поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции.
"Уважаемые соотечественники!
С гордостью поздравляю вас с днем Конституции Кыргызской Республики. Ровно 24 года назад была принята Конституция современного свободного Кыргызстана. Было несколько дополнений и изменений Основного закона, но, несмотря ни на что, права и свобода человека всегда остаются незыблемыми ценностями нашей страны, главной отличительной чертой кыргызской демократии.
День Конституции обусловлен, прежде всего, уважением к верховенству закона. Там, где не чтут закон – нет порядка. Без уважения к законам нельзя двигаться вперед, без эффективного исполнения — невозможно построить современное развитое государство.
Желаю нашему народу сохранить все права и свободы. Наши будущие поколения должны жить исключительно в правовом обществе. Пусть законность и порядок главенствуют в нашей светлой стране", – говорится в  тексте поздравления.

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