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В стенах парламента чествовали ветеранов ВОВ

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359409_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424404-ru.html

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5 мая 2017, 11:10       Комментарии

Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
Спикер, отметив подвиг ветеранов в защите мирового сообщества от фашизма, подчеркнул, что именно те, кто проливал свою кровь на поле боя, неустанно трудился в тылу, заложили фундамент нашей мирной жизни.
"Много наших отцов и дедов не вернулись с этой войны, но также больно и то, что с каждым годом становится все меньше тех, кто вернулся. Поэтому мы должны оберегать ветеранов и развивать нашу независимую страну, за свободу которой вы заплатили такую большую цену. Даст Бог, чтобы мы встречались с нашими ветеранами еще не один год. Ваш подвиг не будет забыт. Наш долг и долг будущего поколения чтить имена тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне", - сказал Турсунбеков.
От имени Жогорку Кенеша ветеранам вручили денежные средства.
В свою очередь герои войны поблагодарили за оказываемую им помощь со стороны государства.
Ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов добавил, что победа была достигнута благодаря единству и согласию всех наций. "И сейчас для нашего Кыргызстан очень важно, чтобы граждане поддерживали друг друга, несмотря на национальность, и жили в мире. Мы благодарны за уважением, которое к нам проявляют и верим, что Кыргызстан будет сильным и развитым государством", - отметил он.

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