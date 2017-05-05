А.Атамбаев: Действующая Конституция отражает стремление народа к свободе и справедливости

5 мая 2017, 10:53 Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил граждан с Днем Конституции КР.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР, в поздравлении главы государства говорится:

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции Кыргызской Республики!

24 года назад в этот день, 5 мая 1993 года была принята Конституция независимого Кыргызстана. На тот период это был один из самых демократичных и прогрессивных Основных законов на постсоветском пространстве. Но в последующие годы тогдашние власти добились внесения в Конституцию целого ряда изменений, которые были призваны удовлетворить потребности семейно-кланового режима, и в результате дискредитировали демократические завоевания и ценности, что привело к снижению авторитета закона в глазах народа.

После Апрельской народной революции 2010 года отношение к Конституции коренным образом изменилось. Произошедшие в стране заметные перемены к лучшему, борьба с коррупцией, принятие мер по укреплению независимости Кыргызстана и отстаивание наших национальных интересов во внешней политике, позволили вернуть веру народа в установление в нашей стране законности и народовластия.

За прошедшие 6 лет наша страна прошла путь равный десятилетиям. Эти достижения народ Кыргызстана закрепил поправками в Конституцию через референдум 11 декабря 2016 года. Сегодня Основной закон гораздо надежнее, чем раньше, обеспечивает независимость Кыргызстана, разделение полномочий и функций ветвей государственной власти и их взаимодействие. Конституция теперь содержит в себе защиту от попыток установления чьей-либо единоличной власти.

Действующая Конституция отражает стремление народа Кыргызстана к свободе и справедливости, способствует возрождению страны, сохранению и развитию духовного и культурного наследия, обеспечивает условия для дальнейшей работы по укреплению правового государства, обеспечению верховенства закона!

Уважаемые соотечественники!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, достатка, стабильности и процветания!".