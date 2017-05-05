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В некоторых частях г.Бишкек 9 мая вводится ограничение движения

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-nekotor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424402-ru.html

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5 мая 2017, 11:02       Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. 9 мая 2017 года, в связи с празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и шествием участников акции "Бесмертный полк", в столице вводится временное ограничение дорожного движения на некоторых улицах. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
Так ограничения будут введены с 08:30 до 12:00 по улицам:
- А.Масалиева до Байтик Баатыра (отрезок перед парком Победы им. Даира Асанова);
- Байтик Баатыра (Абдрахманова), от ул.А.Масалиева до ул.Фрунзе;
- Фрунзе, от ул.Абдрахманова до ул.Ибрагимова
- Шопокова и Ибрагимова, от проспекта Чуй до улицы Жумабека.
В ГУВД просят горожан и гостей столицы, заблаговременно планировать и выбирать альтернативный маршрут по городу, а также проявить терпение на указания жестов регулировщика.

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