В некоторых частях г.Бишкек 9 мая вводится ограничение движения

5 мая 2017, 11:02 Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. 9 мая 2017 года, в связи с празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и шествием участников акции "Бесмертный полк", в столице вводится временное ограничение дорожного движения на некоторых улицах. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Так ограничения будут введены с 08:30 до 12:00 по улицам:

- А.Масалиева до Байтик Баатыра (отрезок перед парком Победы им. Даира Асанова);

- Байтик Баатыра (Абдрахманова), от ул.А.Масалиева до ул.Фрунзе;

- Фрунзе, от ул.Абдрахманова до ул.Ибрагимова

- Шопокова и Ибрагимова, от проспекта Чуй до улицы Жумабека.

В ГУВД просят горожан и гостей столицы, заблаговременно планировать и выбирать альтернативный маршрут по городу, а также проявить терпение на указания жестов регулировщика.