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Какие улицы перекроют в Бишкеке на День Победы — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424401-ru.html

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5 мая 2017, 10:44       Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и шествием участников акции "Бессмертный полк" на некоторых столичных улицах 9 мая введут временное ограничение дорожного движения, сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.
С 8.30 до 12.00 будут перекрыты следующие отрезки улиц:
<ul> <li>по улице Масалиева до проспекта Байтик Баатыра (отрезок перед парком Победы на Южных воротах);</li> <li>по проспекту Байтик Баатыра и улице Абдрахманова на отрезке от Масалиева до Фрунзе;</li> <li>по улице Фрунзе на отрезке от Абдрахманова до Ибраимова;</li> <li>по улицам Шопокова и Ибраимова на отрезке от проспекта Чуй до улицы Жумабека.</li> </ul> ГУВД Бишкека просит водителей заранее планировать и выбирать альтернативные маршруты движения.
Как и где отметить День Победы в Бишкеке смотрите, в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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