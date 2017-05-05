Какие улицы перекроют в Бишкеке на День Победы — список

5 мая 2017, 10:44 Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и шествием участников акции "Бессмертный полк" на некоторых столичных улицах 9 мая введут временное ограничение дорожного движения, сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

С 8.30 до 12.00 будут перекрыты следующие отрезки улиц:

<ul> <li>по улице Масалиева до проспекта Байтик Баатыра (отрезок перед парком Победы на Южных воротах);</li> <li>по проспекту Байтик Баатыра и улице Абдрахманова на отрезке от Масалиева до Фрунзе;</li> <li>по улице Фрунзе на отрезке от Абдрахманова до Ибраимова;</li> <li>по улицам Шопокова и Ибраимова на отрезке от проспекта Чуй до улицы Жумабека.</li> </ul> ГУВД Бишкека просит водителей заранее планировать и выбирать альтернативные маршруты движения.

Как и где отметить День Победы в Бишкеке смотрите, в инфографике Sputnik Кыргызстан>>