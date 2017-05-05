В Кыргызстане выводят мясную породу быков и коров

5 мая 2017, 10:54 Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. В Кыргызстане выводят мясную породу крупного рогатого скота, сообщил Sputnik Кыргызстан председатель ассоциации "Кыргыз эт" Ырысбек Абдрасулов.

По его словам, в стране нет специализированной мясной породы. Дело в том, что у нас в основном распространена мясо-молочная алатауская порода.

"Предстоит большая работа по выведению мясной породы скота. Такая деятельность ведется в Кыргызском научно-исследовательском институте животноводства. При этом большинство зарубежных мясных пород не подходит для разведения в наших условиях. В условиях высокогорья нужен не крупный скот, который сложно выпасать, а более "компактный", - рассказал Ырысбек Абдурасулов.

Он отметил, что в последние годы фермеры бессистемно ввозят семя мясных быков (абердин-ангусская, галловейская и другие породы) и осеменяют местных коров. Но такая работа не позволяет вывести мясную породу. Необходимость же ее выведения экономически выгодна.

Увеличение производства мяса необходимо, считает эксперт: в прошлом году было произведено 205 тысяч тонн, что в два раза меньше нормативов.