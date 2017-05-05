Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.73 $/гр (-0.59) 
Серебро: 0.53 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В некоторых частях г.Бишкек 9 мая вводится ограничение движенияВ некоторых частях г.Бишкек 9 мая вводится ограничение движенияА.Атамбаев: Действующая Конституция отражает стремление народа к свободе и справедливостиА.Атамбаев: Действующая Конституция отражает стремление народа к свободе и справедливости

В Кыргызстане выводят мясную породу быков и коров

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424400-ru.html

Похожие новости

Как упоминался Кыргызстан в иностранных СМИ за неделю

Глава государства поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции КР

Спикер Ч.Турсунбеков поздравляет граждан Кыргызстана с Днем Конституции

В Бишкеке пройдет первый Форум городов Кыргызстана

"Газпром Кыргызстан" готов оплатить учебу в вузах РФ, а затем трудоустроить

5 мая 2017, 10:54       Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. В Кыргызстане выводят мясную породу крупного рогатого скота, сообщил Sputnik Кыргызстан председатель ассоциации "Кыргыз эт" Ырысбек Абдрасулов.
По его словам, в стране нет специализированной мясной породы. Дело в том, что у нас в основном распространена мясо-молочная алатауская порода.
"Предстоит большая работа по выведению мясной породы скота. Такая деятельность ведется в Кыргызском научно-исследовательском институте животноводства. При этом большинство зарубежных мясных пород не подходит для разведения в наших условиях. В условиях высокогорья нужен не крупный скот, который сложно выпасать, а более "компактный", - рассказал Ырысбек Абдурасулов.
Он отметил, что в последние годы фермеры бессистемно ввозят семя мясных быков (абердин-ангусская, галловейская и другие породы) и осеменяют местных коров. Но такая работа не позволяет вывести мясную породу. Необходимость же ее выведения экономически выгодна.
Увеличение производства мяса необходимо, считает эксперт: в прошлом году было произведено 205 тысяч тонн, что в два раза меньше нормативов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум