В Бишкеке предотвращен самозахват муниципальной земли в Карагачевой роще

5 мая 2017, 10:48 Комментарии

Городские власти предотвратили самозахват муниципальной земли в Карагачевой роще. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

По информации столичного Управления землепользования и строительства, в переулке Керченский в Карагачевой роще в частном порядке планировалось строительство объектов.

Однако, по данному адресу муниципальными службами был произведен снос трех незаконных фундаментов. Размеры капитальных строений составили 10х6 метров.

Справка: Согласно статье 172-1 УК КР самовольное занятие или захват земель наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.