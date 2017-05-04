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В Бишкеке предотвращен самозахват муниципальной земли в Карагачевой роще

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359408_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424398-ru.html

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5 мая 2017, 10:48       Комментарии

Городские власти предотвратили самозахват муниципальной земли в Карагачевой роще. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
По информации столичного Управления землепользования и строительства, в переулке Керченский в Карагачевой роще в частном порядке планировалось строительство объектов.
Однако, по данному адресу муниципальными службами был произведен снос трех незаконных фундаментов. Размеры капитальных строений составили 10х6 метров.
Справка: Согласно статье 172-1 УК КР самовольное занятие или захват земель наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

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