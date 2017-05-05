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В парке Победы прошел митинг-реквием в память о погибших в годы Великой Отечественной войны (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

             

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424397-ru.html

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День Победы: как отметить праздник в Бишкеке

5 мая 2017, 10:15       Комментарии

В парке Победы имени Асанова Октябрьского района прошел митинг-реквием, посвящённый 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первый вице-мэр Эрнис Зарлыков поздравил всех с наступающим Днем Победы и пожелал доброго здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Участники митинга-реквиема почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу блокадников Ленинграда. Далее обществом блокадников Ленинградадля горожан был организован праздничный концерт.
Почтить память героев пришли ветераны, блокадники Ленинграда, горожане, глава Октябрьской администрации Нурбек Курманбеков, посол Российской Федерации в Кыргызстане Андрей Крутько, секретарь Бишкекской и Кыргызстанской Епархии Алексей Сыромятников, председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов, учащиеся школ района и курсанты Суворовской училища им.Героя Советского Союза Даира Асанова.
Ежегодно ко Дню Победы, Октябрьская районная администрация оказывает материальную помощь всем участникам и блокадникам Ленинграда. На территории Октябрьского района проживает 3 блокадника Ленинграда.

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