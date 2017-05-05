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Среди аттестованных сотрудников ОВД женщины составляют всего 5,9%

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424395-ru.html

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5 мая 2017, 10:23       Комментарии

Среди аттестованных сотрудников ОВД женщины составляют всего 5,9%. Гражданский союз "За реформы и результат" уточняет данные.
Анализ официальных данных, полученных от МВД, показал, что по состоянию на 1 января 2017 года процент женщин среди аттестованных сотрудников ОВД составляет 5,9%. В то время как среди всех работников системы милиции (как "в погонах", так и без таковых) удельный вес женщин составляет 12,2%.
Несмотря на публичные обещания официальных государственных лиц, за последние годы представленность женщин существенно не меняется.
В гражданском союзе отметили, что увеличение представленности женщин среди личного состава милиции должно стать одним из важных направлений реформы. Это необходимо достигать через создание условий, при которых представители всех групп населения, независимо от пола, этнической принадлежности будут иметь равные возможности для поступления на службу и продвижение.
Такие меры приведут к большей обращаемости женщин с заявлениями о совершении преступлений, особенно по преступлениям на сексуальной почве и домашнему насилию.
Согласно исследованию Гражданского союза, только 31,8% женщин, сталкивающиеся с фактами насилия на сексуальной почве, обращаются в милицию.

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