В Бишкеке пройдет первый Форум городов Кыргызстана

5 мая 2017, 10:13 Комментарии

Первый Форум городов Кыргызстана пройдет в Бишкеке 12-13 мая. Мероприятие станет площадкой для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами МСУ и предпринимателями, политиками и активными горожанами.

В рамках форума запланированы дискуссии о развитии городов, мастер-классы экспертов и презентации лучших практик сотрудничества муниципалитетов и горожан, обсуждение идей и поиск эффективных решений.

Участники будут говорить о брэндинге городов и экономическом развитии, жилищном строительстве, управлении муниципальной собственностью — энергоэффективных зданиях, комплексной застройке, освоении заброшенных и пустующих территорий.

Среди делегатов форума будут эксперты-урбанисты из России, Швейцарии, Казахстана, Латвии, Украины, Таджикистана и других стран. Зарубежные гости расскажут о своем опыте улучшения жизни в родном городе.