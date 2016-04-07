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В Бишкеке пройдет первый Форум городов Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424394-ru.html

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5 мая 2017, 10:13       Комментарии

Первый Форум городов Кыргызстана пройдет в Бишкеке 12-13 мая. Мероприятие станет площадкой для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами МСУ и предпринимателями, политиками и активными горожанами.
В рамках форума запланированы дискуссии о развитии городов, мастер-классы экспертов и презентации лучших практик сотрудничества муниципалитетов и горожан, обсуждение идей и поиск эффективных решений.
Участники будут говорить о брэндинге городов и экономическом развитии, жилищном строительстве, управлении муниципальной собственностью — энергоэффективных зданиях, комплексной застройке, освоении заброшенных и пустующих территорий.
Среди делегатов форума будут эксперты-урбанисты из России, Швейцарии, Казахстана, Латвии, Украины, Таджикистана и других стран. Зарубежные гости расскажут о своем опыте улучшения жизни в родном городе.

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