По итогам Кыргызско-казахского бизнес-форума подписаны контракты на 11,8 млн. долларов

5 мая 2017, 10:30 Комментарии

По итогам прошедшего 3 мая в Бишкеке Кыргызско-казахского бизнес-форума, организованного Торгово-промышленной палатой Кыргызстана совместно с Национальной компанией «KAZAKH INVEST», подписаны контракты на 11,8 млн. долларов. Об этом сообщает пресс-служба НК.

По данным организаторов, всего в мероприятии приняли участие 30 казахстанских производителей химической продукции, строительных материалов, продуктов питания, машиностроения, упаковочной, фармацевтической продукции и более 120 кыргызских компаний, заинтересованных в закупе казахстанских товаров.

В рамках бизнес-форума в Бишкеке прошла встреча представителей восьми компаний из Казахстана с руководством крупной торговой сети, в которую входят 54 супермаркета по всему Кыргызстану. По итогам встречи казахстанские производители договорились о поставках продуктов питания в Кыргызстан с целью ее дальнейшей реализации через данную сеть.

"Мы очень заинтересованы в поставках казахстанской продукции в нашу сеть. В частности, по итогам встречи мы заключили контракты на закуп пищевой соли, мясной продукции, муки, макарон, консервов, рассматриваем возможность работы по биопакетам", — цитирует коммерческого директора торговой сети Екатерину Редькину пресс-служба «KAZAKH INVEST».

Помимо этого, Казахстан намерен поставлять в Кыргызстан полиэтиленовые трубы, трубопроводную арматуру и цемент. Казахская сторона также договорилась о строительстве в КР многопрофильных хранилищ продуктов питания.