"Газпром Кыргызстан" готов оплатить учебу в вузах РФ, а затем трудоустроить

5 мая 2017, 10:12 Комментарии

4 мая Министерство образования и науки КР и ОсОО "Газпром Кыргызстан" подписали меморандум об официальном запуске стипендиальной программы "Академия Газпром Кыргызстан".

Стипендиальная программа позволит кыргызстанцам получить образование в одном из высших учебных заведений России и гарантирует выпускникам последующее трудоустройство в компании "Газпром Кыргызстан".

"В Кыргызской Республике есть высокая потребность в подготовке высококвалифицированных технических кадрах. Данная программа предоставляет возможность школьникам получать профильное образование по нефтегазовому делу в опорных вузах России. Данный проект предусматривает как бюджетное направление, так и контрактное. Но и в том и другом случае мы готовы принимать выпускников, успешно окончивших вузы к себе на работу", - отмечает заместитель генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан" Сабырбек Акимбаев.

Для участия в программе кандидатам необходимо подать заявку на официальном сайте компании и пройти отборочный тур. По итогам отбора участники будут зачислены в Томский политехнический университет и Тюменский индустриальный университет на бюджетной и контрактной основе.

Стипендиальная программа "Академия Газпром Кыргызстан" позволит подготовить высококвалифицированных технических специалистов, которые станут основным значимым потенциалом для газовой и энергетической отрасли Кыргызстана.