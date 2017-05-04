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"Газпром Кыргызстан" готов оплатить учебу в вузах РФ, а затем трудоустроить

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359384_ga...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424392-ru.html

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5 мая 2017, 10:12       Комментарии

4 мая Министерство образования и науки КР и ОсОО "Газпром Кыргызстан" подписали меморандум об официальном запуске стипендиальной программы "Академия Газпром Кыргызстан".
Стипендиальная программа позволит кыргызстанцам получить образование в одном из высших учебных заведений России и гарантирует выпускникам последующее трудоустройство в компании "Газпром Кыргызстан".
"В Кыргызской Республике есть высокая потребность в подготовке высококвалифицированных технических кадрах. Данная программа предоставляет возможность школьникам получать профильное образование по нефтегазовому делу в опорных вузах России. Данный проект предусматривает как бюджетное направление, так и контрактное. Но и в том и другом случае мы готовы принимать выпускников, успешно окончивших вузы к себе на работу", - отмечает заместитель генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан" Сабырбек Акимбаев.
Для участия в программе кандидатам необходимо подать заявку на официальном сайте компании и пройти отборочный тур. По итогам отбора участники будут зачислены в Томский политехнический университет и Тюменский индустриальный университет на бюджетной и контрактной основе.
Стипендиальная программа "Академия Газпром Кыргызстан" позволит подготовить высококвалифицированных технических специалистов, которые станут основным значимым потенциалом для газовой и энергетической отрасли Кыргызстана.

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