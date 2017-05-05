Конституционная палата КР провела День открытых дверей

5 мая 2017, 10:13 Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. 4 мая Конституционная палата ко Дню Конституции КР организовала День открытых дверей для студентов юридических факультетов вузов г. Бишкек и вручила призы победителям конкурса среди студентов на тему "Конституционное правосудие как средство защиты прав и свобод человека и гражданина".

В данном мероприятии приняли участие около 40 студентов. Во время встречи со студентами, судьи и сотрудники аппарата рассказали о деятельности Конституционной палаты по обеспечению верховенства Конституции, защиты прав и свобод человека и гражданина.

Основной частью мероприятия явилось награждение победителей конкурса, посвященного Дню Конституции Кыргызской Республики.

Конкурс проводился Конституционной палатой при поддержке Программы USAIDи IDLO по укреплению судебной системы в Кыргызской Республике. Цель конкурса заключалась в определении лучших эссе и видеороликов, раскрывающих роль и значение конституционного правосудия в деле защиты прав и свобод человека и гражданина.

В конкурсе приняли участие 65 студентов 12 высших учебных заведений республики разных специальностей.

По итогам конкурса первое место занял студент КНУ им. Ж. Баласагына Сапаров Канатбек. Второе место заняла студентка Бишкекского гуманитарного университета им. К.Карасаева Кыдырбаева Фаиза. Третьего места удостоилась Аскарбекова Аксана из КРСУ им. Б. Ельцина. Победителям вручены дипломы и ценные призы.

Кроме того, конкурсной комиссией были отмечены работы Аскаровой Жибек, студентки КГЮА и Айдакеевой Бегаим, студентки Академии МВД КР им. Э.Алиева, которые были награждены грамотой Конституционной палаты.

Конкурсные работы победителей будут опубликованы на сайте Конституционной палаты.

Напомним, что Конституционная палата ко Дню Конституции ежегодно проводит День открытых дверей, конкурс и гостевые лекции для студентов, общей целью которых является повышение уровня правовых знаний молодежи о Конституции и Конституционной палаты, понимания важности роли и значения такого органа в системе защиты прав и свобод человека и гражданина.