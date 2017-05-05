Фото — Выступление спецназа Нацгвардии по случаю празднования Дня образования части

5 мая 2017, 9:54 Комментарии

На базе войсковой части 714 Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана 4 мая состоялось праздничное мероприятие по случаю празднования Дня образования части.

В мероприятии приняли участие заместитель Командующего Национальной гвардии ВС гвардии, полковник Акылбек Ибраев, командиры войсковых частей Северо-восточного региона, председатель Республиканского Комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова, Аким Ленинского района Нурдин Тынаев, а также родные и близкие военнослужащих, которые тепло поздравили с этим знаменательным событием.

В ходе мероприятия был зачитан праздничный приказ о поощрении личного состава, а также состоялось награждение лучших военнослужащих грамотами, денежными премиями и ценными подарками. Приглашенные гости также пришли не с пустыми руками и, отметив слаженную работу военнослужащих, вручили почетные грамоты и материальное вознаграждение.

После торжественной части, спецназовцами были продемонстрированы показательные выступления элементов рукопашного боя, освобождения заложников, уничтожения лагеря террористов, подготовки к прыжкам с парашюта, а завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным коллективом оркестра Национальной гвардии Вооруженный сил.