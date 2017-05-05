В Бишкеке прошла легкоатлетическая эстафета (фото)

5 мая 2017, 10:09 Комментарии

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Свердловском районе Бишкека. Как сообщилив пресс-службе мэрии, участие в ней приняли школы, вузы, производственные коллективы и структурные подразделения Свердловской муниципальной администрации.

Эстафета прошла на территории Карагачевой рощи. Среди школьников первое место заняла СШ №23, второе - СШ №87 и третье школа-гимназия №67. Среди учителей школ первое место заняла 5 гимназия, второе 21 и третье место 25 школа.

Команда ТЭЦ заняла первое место, второе место - районная налоговая инспекция и третье место - районная администрация. Также прошли массовые забеги. Все школы, и трудовые коллективы занявшие призовые места получили кубки, дипломы, медали и ценные призы.