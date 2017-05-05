Прогноз погоды: в Бишкеке ветрено

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5 мая 2017, 9:21 Комментарии

По данным Кыргызгидромета, 5-6 мая без осадков Ветер юго-восточный 2-7 м/с. 7 мая временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10…12</td> <td>25…27</td> <td>13…15</td> <td>26…28</td> <td>13…15</td> <td>20…22</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>