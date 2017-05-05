Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.73 $/гр (-0.59) 
Серебро: 0.53 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

23-летняя испанка подала в суд на родителей за то, что они её не содержат23-летняя испанка подала в суд на родителей за то, что они её не содержатА.Атамбаев поздравляет кыргызстанцев с Днем КонституцииА.Атамбаев поздравляет кыргызстанцев с Днем Конституции

Прогноз погоды: в Бишкеке ветрено

Источник:
http://knews.kg/2017/05/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424385-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке пройдет первый Форум городов Кыргызстана

В Бишкеке прошла легкоатлетическая эстафета (фото)

В южной части Бишкека три дня не будет газа

Прогноз погоды: в Бишкеке ветренно

Солнечно и тепло — погода в Бишкеке на 5 мая

5 мая 2017, 9:21       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, 5-6 мая без осадков Ветер юго-восточный 2-7 м/с. 7 мая временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10…12</td> <td>25…27</td> <td>13…15</td> <td>26…28</td> <td>13…15</td> <td>20…22</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум