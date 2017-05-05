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Масштабная туристическая выставка пройдет на Иссык-Куле

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/massht...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424384-ru.html

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5 мая 2017, 9:50       Комментарии

6-7 мая на ипподроме в Чолпон-Ате пройдет Международная туристическая выставка Issyk-Kul ITF-2017, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
По данным ведомства, организаторами масштабного мероприятия стали Департамент туризма и Ассоциация курортов Кыргызстана.
"Выставка пройдет в рамках фестиваля "Салам Иссык-Куль- 2017". На ней предоставят продукты и сервис туристических агентств дальнего и ближнего зарубежья, туркомпаний, услуги пансионатов, домов отдыха, гостиниц. Там же будет проходить выставка ремесленников. Участников и гостей выставки ожидает презентация туристических компаний, демонстрация национальной охоты "Салбурун", а по итогам пройдет церемония награждения Issuk-Kul tourism awards-2017, где будут объявлены победители в различных туристических номинациях. Завершится мероприятие выступлением звезд эстрады", – говорится в сообщении.

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