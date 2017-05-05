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Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424383-ru.html

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5 мая 2017, 10:03       Комментарии

Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции, сообщает пресс-служба президента КР.
Текст поздравления главы государства:
"Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Кыргызской Республики!
24 года назад в этот день, 5 мая 1993 года, была принята Конституция независимого Кыргызстана.
На тот период это был один из самых демократичных и прогрессивных Основных законов на постсоветском пространстве. Но в последующие годы тогдашние власти добились внесения в Конституцию целого ряда изменений, которые были призваны удовлетворить потребности семейно-кланового режима, и в результате дискредитировали демократические завоевания и ценности, что привело к снижению авторитета закона в глазах народа.
После Апрельской народной революции 2010 года отношение к Конституции коренным образом изменилось. Произошедшие в стране заметные перемены к лучшему, борьба с коррупцией, принятие мер по укреплению независимости Кыргызстана и отстаивание наших национальных интересов во внешней политике, позволили вернуть веру народа в установление в нашей стране законности и народовластия.
За прошедшие 6 лет наша страна прошла путь равный десятилетиям. Эти достижения народ Кыргызстана закрепил поправками в Конституцию через референдум 11 декабря 2016 года. Сегодня Основной закон гораздо надежнее, чем раньше, обеспечивает независимость Кыргызстана, разделение полномочий и функций ветвей государственной власти и их взаимодействие. Конституция теперь содержит в себе защиту от попыток установления чьей-либо единоличной власти.
Действующая Конституция отражает стремление народа Кыргызстана к свободе и справедливости, способствует возрождению страны, сохранению и развитию духовного и культурного наследия, обеспечивает условия для дальнейшей работы по укреплению правового государства, обеспечению верховенства закона!
Уважаемые соотечественники! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, достатка, стабильности и процветания».

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