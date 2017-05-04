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Кыргызстан сохранил свою позицию в рейтинге ФИФА

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359402_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424381-ru.html

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5 мая 2017, 9:39       Комментарии

Сборная Кыргызстана по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА по итогам апреля.
В обновленном рейтинге на сегодня, 4 мая, сборная Кыргызстана занимает 128-е место среди 209 стран.
В рейтинге среди азиатских стран (АФК) сборная Кыргызстана занимает 19-е место место среди 46 стран. Лидерство в Азии уже несколько месяцев никому не уступает Иран, который в мировом рейтинге находится на 28-м месте. На второй строчке сборная Южной Кореи (43-е место), тройку лидеров замыкает сборная Японии (44-е место).
Среди стран Центральной Азии на первом месте остается сборная Узбекистана, которая занимает шестое место в Азии и 60-е в мире. На второй строчке - Казахстан (104-е место), которая прибавила еще две позиции в этом месяце. Затем идет Кыргызстан, на четвертом расположился Таджикистан (138-е место) и на последнем Туркменистан (140-е место).
Напомним, в настоящее время у Кыргызстана лучшим показателем в рейтинге ФИФА является исторический рекорд - 99-е место. До этого лучшим показателем считалось 139-е место, которое было зафиксировано в 2006 и 2007 годах. А в 2012-м у Кыргызстана был худший показатель - 199-е.
Статистика сборной Кыргызстана в рейтинге ФИФА:
Рейтинг топ-10 сборных мира:
<li>Бразилия </li><li>Аргентина</li><li>Германия</li><li>Чили</li><li>Колумбия</li><li>Франция</li><li>Бельгия</li><li>Португалия</li><li>Швейцария</li><li>Испания</li>

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