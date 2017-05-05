Negatiff: С начала года при чрезвычайных ситуациях погибли 100 человек

5 мая 2017, 9:13 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить. В селе Аюу прекращены поисковые работы

С начала года в Кыргызстане произошло 2,2 тыс. ЧС, в которых погибли 100 человек

Поиски работника заповедника из Чаткала, унесенного вместе с лошадью во время перехода реки, 15 дней не дают результатов

В Ошской области совершено разбойное нападение на бизнесмена-валютчика, за которым следили неделю

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Соцфонда Токтогульского района, которые знали о смерти пенсионерки, но перечисляли пенсию на ее счет

В 102 автошколах Кыргызстана из 210 выявили нарушения

На зимовках в Ак-Суу после обильных снегопадов погиб человек, еще один в тяжелом состоянии, а также пало более 35 голов скота