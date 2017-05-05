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А.Атамбаев поздравляет кыргызстанцев с Днем КонституцииА.Атамбаев поздравляет кыргызстанцев с Днем КонституцииPositiff: Списан долг почти в $0,25 млрд, 11 медалей на Кубке мира по перетягиванию палкиPositiff: Списан долг почти в $0,25 млрд, 11 медалей на Кубке мира по перетягиванию палки

Negatiff: С начала года при чрезвычайных ситуациях погибли 100 человек

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424380-ru.html

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