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Новости Кыргызстана

В магазинах Катара появятся кыргызстанские мясо, мед и минеральная водаВ магазинах Катара появятся кыргызстанские мясо, мед и минеральная вода

Positiff: Списан долг почти в $0,25 млрд, 11 медалей на Кубке мира по перетягиванию палки

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424377-ru.html

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Россия списала Кыргызстану $240 миллионов долга

5 мая 2017, 9:05       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели. Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить... Спортсмены из Кыргызстана завоевали 11 медалей на этапе Кубка мира по перетягиванию палки
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