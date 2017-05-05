Positiff: Списан долг почти в $0,25 млрд, 11 медалей на Кубке мира по перетягиванию палки

5 мая 2017, 9:05 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели. Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить... Спортсмены из Кыргызстана завоевали 11 медалей на этапе Кубка мира по перетягиванию палки

Россия списала Кыргызстану долг в $240 млн

Информация гражданина России о 17-летнем рабстве в Кыргызстане не подтвердилась

Минтранс обещает: В турсезон регулярно будет действовать авиарейс Тамчы-Новосибирск, а также авиарейсы из городов Казахстана

А.Шевченко, С.Чынгыз, Д.Лепшаков и еще 7 спортсменов, порадовавших Кыргызстан в апреле

На Иссык-Куле началась посадка сакуры для японского сада